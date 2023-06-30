Питання, чи наважиться ФСБ виконати указ про знищення Пригожина, і це може відбутися не одразу.

Після спроби збройного заколоту в Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на інтерв’ю свого керівника Кирила Буданова американському журналісту Говарду Альтману.

Він зазначає, що час покаже, чи будуть успішними замахи на вбивства Пригожина. "Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?" - сказав Буданов.

Буданов, розповідаючи про свої емоції, коли отримав інформацію про бунт в Росії, зазначив, що в нього був хороший настрій, бо будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України.

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Керівник ГУР підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині Росії для української воєнної розвідки було відомо давно. При цьому зазначив, що не можна говорити про серйозний вплив пригожинського бунту на хід війни між Україною і Росією, бо це була короткочасна подія. "Утім, була завдана певна шкода військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК "Вагнер" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий", - заявив начальник ГУР МО України, нагадавши, що найманці "Вагнера" проявили себе потужнішою бойовою силою, на відміну від регулярної армії держави-агресора.

Буданов уточнив, що внаслідок бунту в Росії було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

Заколот в Росії - головне

24 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх головорізів до Москви, щоб домогтися звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, яких звинувачував в неефективності ведення війни проти України.

За добу його так звана "армія" пройшлася по Ростову і Воронезькій області, знищуючи російську техніку та захоплюючи військові об'єкти.

Все закінчилося вже під вечір - Пригожин зупинив свою армію на шляху до Москви після переговорів з Лукашенком та представниками Кремля. Його "вагнерівці" повернулись в табори, а сам Пригожин виїхав з Росії.

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