1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви.

Теракт в Оленівській колонії, де утримувалися полонені українські захисники, не був погоджений з військовим керівництвом РФ й мав на меті приховання розкрадання коштів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями", - стверджує розвідка.

Ще однією метою було збільшення соціальної напруги в Україні.

"Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні", - вважають в ГУР.

Також в розвідці повідомили, що до "оленівського злочину" причетні найманці ПВК "Вагнера". Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

Оленівський злочин: що відомо про вбивство українських військовополонених в колонії

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

ГУР МО сповістило, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

"Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників", - зазначає ГУР МО.

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців" в Оленівці.

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