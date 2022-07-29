Обгорілі люди, яких видно на відео з місця, вже могли бути мертві на момент вибуху.

Будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

Про це повідомив радник глави офісу президента України Олексій Арестович.

"Фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, чим на результат обстрілу", - написав він.

За словами Арестовича, таким чином окупанти могли намагатися приховати сліди своїх злочинів.

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки - схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що сталися в будівлі. Одна з головних ознак - люди в будівлі не розкидані як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Українська розвідка також зафіксувала артилерійські обстріли у напрямку Оленівки, повідомляла "УП" з посиланням на джерела. За кілька днів до події в це місце, як повідомляється, були переведені взяті в полон бійці "Азова".

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців" в Оленівці.

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