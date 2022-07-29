Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

До "оленівського злочину", під час якого були вбиті 40 українських бійців, причетні найманці ПВК "Вагнера".

Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку Збройних сил окупанта.

"За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ", - йдеться в повідомленні.

Також розвідники акцентують, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

"Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників", - зазначає ГУР МО.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав всі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці.

Оленівський злочин: що відомо про вбивство українських військовополонених в колонії

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Українська розвідка також зафіксувала артилерійські обстріли у напрямку Оленівки, повідомляла "УП" з посиланням на джерела.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

За кілька днів до події в це місце, як повідомляється, були переведені взяті в полон бійці "Азова".

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців" в Оленівці.

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