Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав нові санкції Канади проти нафтогазового сектору Росії важливим кроком.
Про це він написав у Telegram.
"Канада зробила важливий санкційний крок. Були накладені обмеження на експорт 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги. Група Макфола-Єрмака рекомендує нашим союзникам вводити санкції проти нафтогазового сектору росії та хімічної промисловості", - зазначив Єрмак.
Він підкреслив, що Україна доводить європейським партнерам важливість присутності у сьомому пакеті санкцій обмежень щодо імпорту газу та проти всієї банківської системи РФ.
"Канада доводить, що санкції проти Росії можливо та необхідно посилювати. І вона має стати прикладом для інших наших союзників. Санкції мають бути максимально жорсткими", - наголосив Єрмак.
Як повідомвляв УНІАН, Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.
Про розширення обмежень сказано в офіційній заяві на сайті Міністерства закордонних справ Канади.
Санкції почали діяти у вівторок, 7 червня. Вони поширюються на всіх жителів Канади, а також громадян країни, які знаходяться за її межами.
Раніше, наприкінці травня Канада ввела санкції проти чотирьох компаній і 22 росіян. Серед юридичних осіб до списку потрапили керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій, Російська венчурна компанія( РВК), Російський сільськогосподарський банк та Інвестторгбанк.