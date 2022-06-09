В ОП сподіваються, що Канада стане прикладом для інших союзників України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав нові санкції Канади проти нафтогазового сектору Росії важливим кроком.

Про це він написав у Telegram.

"Канада зробила важливий санкційний крок. Були накладені обмеження на експорт 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги. Група Макфола-Єрмака рекомендує нашим союзникам вводити санкції проти нафтогазового сектору росії та хімічної промисловості", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що Україна доводить європейським партнерам важливість присутності у сьомому пакеті санкцій обмежень щодо імпорту газу та проти всієї банківської системи РФ.

"Канада доводить, що санкції проти Росії можливо та необхідно посилювати. І вона має стати прикладом для інших наших союзників. Санкції мають бути максимально жорсткими", - наголосив Єрмак.

Як повідомвляв УНІАН, Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.

Про розширення обмежень сказано в офіційній заяві на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

Санкції почали діяти у вівторок, 7 червня. Вони поширюються на всіх жителів Канади, а також громадян країни, які знаходяться за її межами.

Раніше, наприкінці травня Канада ввела санкції проти чотирьох компаній і 22 росіян. Серед юридичних осіб до списку потрапили керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій, Російська венчурна компанія( РВК), Російський сільськогосподарський банк та Інвестторгбанк.

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