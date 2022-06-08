Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.
Про розширення обмежень сказано в офіційній заяві на сайті Міністерства закордонних справ Канади.
"Канада внесла додаткові поправки в положення про особливі економічні заходи, що стосуються Росії, що забороняють надання 28 послуг російській нафтогазовій та хімічній промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", — повідомили в МЗС Канади.
Санкції почали діяти у вівторок, 7 червня. Вони поширюються на всіх жителів Канади, а також громадян країни, які знаходяться за її межами.
Список заборонених послуг:
- будівельні роботи;
- роздрібна реалізація моторного палива;
- продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів і промислових і технічних хімікатів;
- послуги з оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами;
- роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
- послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
- Інші послуги з надання житла;
- транспортування нафти і природного газу;
- послуги водяного транспорту: вантажні перевезення, буксирування та штовхання;
- послуги зі зберігання рідин або газів;
- послуги з лізингу або оренди машин і обладнання без оператора;
- комп'ютерні та супутні послуги;
- послуги в галузі досліджень і розробок;
- аудиторські та бухгалтерські послуги;
- послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
- консультаційні послуги з питань управління;
- послуги, пов'язані з консультаційними послугами з питань управління;
- архітектурні послуги;
- інженерні послуги;
- комплексні інженерні послуги;
- суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
- послуги з технічних випробувань та аналізу;
- рекламні послуги;
- послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин;
- послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
- послуги в області розподілу енергії;
- очищення стічних вод і сміття, санітарія та інші послуги з охорони навколишнього середовища.
Нагадаємо, наприкінці травня Канада ввела санкції проти чотирьох компаній і 22 росіян. Серед юридичних осіб до списку потрапили керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій, Російська венчурна компанія( РВК), Російський сільськогосподарський банк та Інвестторгбанк.
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