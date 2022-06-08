Обмеження також торкнулися хімічної галузі.

Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.

Про розширення обмежень сказано в офіційній заяві на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

"Канада внесла додаткові поправки в положення про особливі економічні заходи, що стосуються Росії, що забороняють надання 28 послуг російській нафтогазовій та хімічній промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", — повідомили в МЗС Канади.

Санкції почали діяти у вівторок, 7 червня. Вони поширюються на всіх жителів Канади, а також громадян країни, які знаходяться за її межами.

Список заборонених послуг:

будівельні роботи;

роздрібна реалізація моторного палива;

продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів і промислових і технічних хімікатів;

послуги з оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами;

роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;

послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;

Інші послуги з надання житла;

транспортування нафти і природного газу;

послуги водяного транспорту: вантажні перевезення, буксирування та штовхання;

послуги зі зберігання рідин або газів;

послуги з лізингу або оренди машин і обладнання без оператора;

комп'ютерні та супутні послуги;

послуги в галузі досліджень і розробок;

аудиторські та бухгалтерські послуги;

послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;

консультаційні послуги з питань управління;

послуги, пов'язані з консультаційними послугами з питань управління;

архітектурні послуги;

інженерні послуги;

комплексні інженерні послуги;

суміжні науково-технічні консультаційні послуги;

послуги з технічних випробувань та аналізу;

рекламні послуги;

послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин;

послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;

послуги в області розподілу енергії;

очищення стічних вод і сміття, санітарія та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, наприкінці травня Канада ввела санкції проти чотирьох компаній і 22 росіян. Серед юридичних осіб до списку потрапили керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій, Російська венчурна компанія( РВК), Російський сільськогосподарський банк та Інвестторгбанк.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: