Канада заборонила надавати 28 послуг росіянам / фото ua.depositphotos.com

Канада ввела додаткові санкції проти Росії. Країна заборонила надавати 28 послуг нафтогазової та хімічної промисловості РФ.

Про розширення обмежень сказано в офіційній заяві на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

"Канада внесла додаткові поправки в положення про особливі економічні заходи, що стосуються Росії, що забороняють надання 28 послуг російській нафтогазовій та хімічній промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги", — повідомили в МЗС Канади.

Санкції почали діяти у вівторок, 7 червня. Вони поширюються на всіх жителів Канади, а також громадян країни, які знаходяться за її межами.

Список заборонених послуг:

  • будівельні роботи;
  • роздрібна реалізація моторного палива;
  • продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів і промислових і технічних хімікатів;
  • послуги з оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами;
  • роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
  • послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
  • Інші послуги з надання житла;
  • транспортування нафти і природного газу;
  • послуги водяного транспорту: вантажні перевезення, буксирування та штовхання;
  • послуги зі зберігання рідин або газів;
  • послуги з лізингу або оренди машин і обладнання без оператора;
  • комп'ютерні та супутні послуги;
  • послуги в галузі досліджень і розробок;
  • аудиторські та бухгалтерські послуги;
  • послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
  • консультаційні послуги з питань управління;
  • послуги, пов'язані з консультаційними послугами з питань управління;
  • архітектурні послуги;
  • інженерні послуги;
  • комплексні інженерні послуги;
  • суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
  • послуги з технічних випробувань та аналізу;
  • рекламні послуги;
  • послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин;
  • послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
  • послуги в області розподілу енергії;
  • очищення стічних вод і сміття, санітарія та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, наприкінці травня Канада ввела санкції проти чотирьох компаній і 22 росіян. Серед юридичних осіб до списку потрапили керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій, Російська венчурна компанія( РВК), Російський сільськогосподарський банк та Інвестторгбанк.

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