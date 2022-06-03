За 100 днів війни окупанти визнали провальність своєї тактики й намагаються змінювати її.

100 днів війни продемонстрували стійкість української армії та хоробрість народу. Тому Росія змінила тактику не тільки на полі бою, а й на дипломатичному фронті.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"100 днів повномасштабного вторгнення після 2926 днів війни. Ми рахуємо кожен. Ми сильні і вистоїмо, в цьому немає сумнівів. 8 років йде війна на Сході. Україна за цей час отримала щеплення війною. Набувала досвід, позбувалась ілюзій та готувалась до будь-якого розвитку подій. Саме тому ЗСУ не дозволили росіянам захопити нашу столицю і зараз контрнаступають, поступово звільняючи українські території від росіян", - зазначив Єрмак.

Голова ОП наголосив, що війна триватиме, "поки ми не повернемо все, що належить Україні". Завдяки об'єднанню України з міжнародними партнерами, ЗСУ отримують багато зброї, а Росія - щоразу жорсткіші санкції.

Єрмак зауважив, що в цій війні ми втратили, і продовжуємо втрачати наших людей, але всі винні будуть покарані. Водночас він повідомив, що війна входить у нову фазу.

"Починається нова фаза війни. Ворог намагається змінити тактику як на полі бою, так і на дипломатичному й економічному фронтах. Ми також змінюємо свою, мобілізуємось. Росія сподівається на затяжну війну, і думає перемогти нас за рахунок власних ресурсів та кількості людей. Але тут буде так само, як і з планом "взяття Києва за три дні" в лютому - у них нічого не вийде. Ми продовжимо наполягати на повному енергетичному ембарго, щоб дотиснути їх економіку. І ми наполягатимемо на тій зброї, яка потрібна нам для звільнення територій", - зазначив Єрмак.

Очільник ОП додав, що сьогодні дуже важлива мотивація кожного українця, адже вона допоможе перемогти.

"Мета в нас чітка - суверенітет і територіальна цілісність України. Ми повинні відбудувати країну і творити разом вже зовсім нову історію. Росіяни планують світову продовольчу та енергетичну кризу. Ми разом з нашими союзниками докладаємо всіх зусиль, аби зірвати цей сценарій. Попереду ще будуть визначальні битви. Тому нам потрібна єдність, маємо працювати на перемогу. Вона ближча з кожним днем", - підсумував Єрмак.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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