Мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях в місті.

Росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній їм частині Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"По окраїнах міста, що тимчасово контролюються росіянами, окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків", - зазначив він.

За словами Андрющенка, мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях в місті.

"Враховуючи, що протягом останніх тижнів росіяни виявились нездатними просунутись вперед через професійну роботу захисників, схоже, вони вирішили прикритись маріупольцями. Тож передавайте тим, хто раптом вирішив залишитись - окупанти не дадуть спокою навіть при призупиненні бомбардувань", - зауважив радник мера.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня британська розвідка підтвердила погіршення гуманітарної ситуації у Маріуполі. Понад 160 тис. осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води.

Росіяни не припиняють завдавати авіаударів по місту. Не вщухають важкі бої.

Російські окупанти блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників Маріуполя здатися.

Вас також можуть зацікавити новини: