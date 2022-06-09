Використовують відвертий примус та навіть тортури.

Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову подружжя з так званої "ДНР", де обговорюють як саме "мобілізованих" з окупованих територій Донецької області "агітують" підписувати контракти із ЗС РФ.

Запис опубліковано на YouTube.

Жінка розповіла чоловікові про відвертий примус та навіть тортури. Серед відомих їй контрактників, що були примушені піти на службу в Збройні Сили РФ, майже всі поранені або вбиті.

"Приїхали агітатори. Один підписав одразу. Інших, які не погодились, примусили скласти зброю і вивезли в невідомому напрямку. Телефони не відповідають. Їх посадили на яму. Яма це підвал. Сім "козлів" підписали потім. В обід підписали, передумали. По 230 тисяч обіцяли. І їх в той самий день на бойові (відправили на передову - УНІАН). Із сімох – чотири трьохсоті, один двохсотий", - каже вона.

Також жінка переповідає розповідь своєї знайомої про практику попередніх років.

"Коли її чоловік був на контракті в 15-16 роках і коли пацани відмовлялись, складали зброю, вони своїх розстрілювали самі. Зараз почались переслідування. Вони видали закон. Зараз баб, які починають обурюватись, до 20 років засуджують", - додає жінка.

Як писав УНІАН, через шалені втрати окупантів РФ не має живої сили для поповнення своїх військ в Україні. Тому хочуть залучити навіть жінок.

Також окупанти планують залучати до бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

На Луганщині чоловікам, які відмовляються від мобілізації, росіяни погрожують розстрілами. А у Криму проходить мобілізація військових, які зрадили Україну в 2014 році.

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