Окупанти з "ДНР" заявляють, що не поїдуть захищати "чужу республіку".

Бойовики так званої "ДНР" влаштували бунт та відмовилися воювати за "ЛНР", бо це "чужа республіка".

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

Вояки з "ДНР" записали відеозвернення, у якому аргументували свою позицію. Ватажок бунту називає себе та інших бойовиків "військовослужбовцями 107 стрілкового полку". За його словами, 1,2 та 4 рота полку (204 особи) відмовляється виконувати наказ "командування" та їхати в "ЛНР".

"Ми відмовляємося їхати на убій в "ЛНР" - зовсім іншу республіку. З нами вчинили безліч незаконних дій. Нас призвали незаконно з порушенням наказу. З нами не провели медичного обстеження під час призову. Нас неодноразово обманювали та обманним шляхом намагалися завезти на територію "ЛНР", де, за непідтвердженими даними, ми вже є частиною якогось "козацтва", які добровільно вступили в лави "збройних сил ЛНР", - каже бойовик.

Ватажок бунту розповів, що їх кинули на "звільнення" Маріуполя, а тепер хочуть зробити "гарматним м'ясом" в "ЛНР". Вони від цього відмовляються. Бойовики зібралися скаржитися на "командування" у "воєнну прокуратуру".

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині дружини "мобілізованих" вийшли на стихійний мітинг та заявили, що їхніх чоловіків кинули на полі бою. Вони вимагали зустрічі з ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником.

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