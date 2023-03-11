В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин можуть відмовити у виплатах.

Окупанти змушують мобілізованих з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей відмовлятися від паспортів "Л/ДНР" на користь російського громадянства.

"Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Так, військове керівництво збройних сил РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ", - сказано у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ.

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"Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту Л/ДНР" на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців ЗС РФ", - розповіли у Генштабі.

Мобілізація на окупованих територіях

Російські загарбники примушують мешканців окупованих територій брати участь у війні проти України, проводячи примусову "мобілізацію". Ворог не бере до уваги навіть вік "призовників". В січні окупанти ухвалили рішення кидати на війну випускників шкіл. На Донеччині ставлять на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження, на Луганщині – підлітків 2006 року народження.

В Криму тим часов шукають осіб, які ще не брали участі у бойових діях проти України.

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