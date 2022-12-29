РФ перетворює Маріуполь на військово-логістичну базу своєї окупаційної армії, зазначив радник міського голови.

На новорічні свята російські окупанти збираються запровадити для жителів Маріуполя комендантську годину та заборону на масові заходи.

Супротивники готують заборону на масові заходи за участі більше, аніж 50 людей одночасно, тому фактично жодного широкого святкування Нового року не буде, про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми впевнені, що на Новий рік окупанти щось влаштують, буде якась стрілянина, буде якийсь "танок на кістках" - це обов’язково буде", - акцентував Андрющенко.

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Він розповів, що навіть малочисельні заходи у дитячих садочках жодним чином не схожі на новорічне свято для малечі.

"Окрім Діда Мороза та Снігуроньки, обов’язкова присутність когось з колаборантів та людей у військовій формі - це обов’язковий атрибут окупантів на дитячих ранках. Це скоріше частина пропаганди, ніж реальне намагання зробити дітям свято… Окрім трьох ялинок, які вони встановили на сьогоднішній день у місті, немає ані прикрас, ані декорацій", - додав Андрющенко.

За словами радника міського голови, окупанти перетворюють Маріуполь на військово-логістичну базу російської армії.

"В самому місті дуже багато військових. У тому числі спостерігаємо таку тенденцію, що деякі військові поперевозили вже сім’ї. Мабуть, це пов’язано з Новим роком або з тим, що вони дійсно збираються залишатися там надовго в якості тилового забезпечення", - сказав Андрющенко.

Він додав, що в окупованому місті масово відкриваються кафе та ресторани, які обслуговують виключно окупантів.

"Щонайменше про три таких у місті нам відомо. Звичайна цивільна особа не може туди потрапити, лише тільки топ-колаборанти і російські військові", - розповів радник мера.

Він зазначив, що в той же час життя маріупольців погіршується з кожним днем. Загальний дисонанс від всього, що відбувається в місті, відповідними чином впливає на суспільні настрої - вони абсолютно не святкові та стрімко змінюються навіть у тих жителів, котрі раніше декларували відсутність політичної позиції.

"Можемо точно стверджувати, що, окрім сталої проукраїнської позиції маріупольського суспільства, навіть ті, хто зайняли позицію поза політикою, вже чекають повернення України, розуміючи, що при росіянах нічого нормального не буде", - констатував Андрющенко.

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що російські загарбники продовжують перекидати військову техніку через окупований Маріуполь у Бердянському напрямку. З Маріуполя в цей день вирушило дві колони з близько сотнею одиниць військової техніки.

Сьогодні, 28 грудня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі Запорізької області окупанти планують запровадити цілодобову комендантську годину на новорічні свята.

У селищах Пологівського та Василівського районів тимчасово окупованої Запорізької області загарбники вже запровадили цілодобову комендантську годину.

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