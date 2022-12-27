З Маріуполя сьогодні вирушило дві колони з близько сотнею одиниць російської військової техніки.

Російські загарбники продовжують перекидати військову техніку через окупований Маріуполь. У вівторок, 27 грудня 2022 року, в місті зафіксували рух двох колон.

Як написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, перша колона виїхала з міста орієнтовно о 13:30.

"Близько 50 одиниць техніки, зокрема гусенична техніка типу танки Т62 на лафетах. Підтверджено проходження через міст в районі с. Дем’янівка/Комишувате в Запорізьку область", – повідомив Андрющенко.

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Друга колона техніки окупантів виїхала з Маріуполя біля 15:00.

"Близько 50 одиниць, зокрема танки та БМП на лафетах, вантажівки з БК та живою силою. Продовжується посилення Мелітопольської ділянки фронту. Що частково підтверджується чисельними розмовами окупантів в місті", – йдеться в повідомленні.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

23 грудня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що кількість російських військових в окупованому Мелітополі збільшується, групи кадирівців приїжджають для контролю новомобілізованих. Також, за його словами, вже другий тиждень окупанти не дають українцям виїхати з окупованого Мелітополя через Василівку. До 15 січня виїзд повністю перекритий.

Пізніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що російські окупанти почали активно перекидати свою техніку через Маріуполь та Маріупольський район у Запорізьку область.

Крім того, росіяни вирішили депортувати жителів Енергодара Запорізької області. Загарбники навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях.

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