За версією пропагандистів, український воїн нібито помер через вживання наркотиків, що спровокувало розвиток хронічних захворювань.

Підконтрольне Кремлю видання ТАCС повідомило про смерть українського військового, який вийшов з "Азовсталі". За версією пропагандистів, він "помер у СІЗО через наркотики".

Про це ТАСС пише з посиланням на джерела серед бойовиків.

Пропагандисти заявили, що помер захисник "Азовсталі", боєць мотопіхотного батальйону "Ведмеді". За їхньою версією, український воїн "ще до "полону" пристрастився до наркотиків, що спровокувало у нього ускладнення хронічних захворювань, а потім смерть у СІЗО".

Окупанти також зявили, що "справу" на бійця закриють, але "суд враховуватиме його свідчення".

Впродовж останніх кількох місяців росіяни активно очорняють захисників "Азовсталі", називаючи їх "нацистами", "наркоманами" та "злочинцями". У новині про смерть українця пропагандисти додали SS до назви підрозділу "Ведмеді", підкреслюючи нібито приналежність до Німеччини в часи Другої світової війни. Однак насправді SS до "Ведмедів" не має ніякого стосунку. На гербі підрозділу нема згадки про SS.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

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