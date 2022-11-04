Фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули оголосив про завершення мегазбору на купівлю британських гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan для ЗСУ.
Про це Притула повідомив у Facebook у четвер, 3 листопада.
"Ніхто! Ніколи! Нас не переможе! Бо ми – українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"! 1,5 доби, за які ми знову перевертаємо світ догори дриґом і знову перевиконуємо план. Збір закрито!" – написав він.
Притула відкрив збір на 200 млн грн 2 листопада. Він мав тривати до 8 листопада.
У відео, прикріпленому до поста, директорка Фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр повідомила, що фонд на зібрані гроші хоче придбати не 50 бронетранспортерів, як планували раніше, а 60.
Своєю чергою, Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону. Загалом було зібрано 236 мільйонів гривень.
"Ми зупиняємо збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 Spartan, і 2,4 млн грн у нас залишається зверху на наступний проект. Це щось дуже гарне, потрібне та броньоване", - заінтригував Притула.
Він додав, що Великобританія цього року передала українській армії 35 бронетранспортерів Spartan як матеріально-технічна допомога. Водночас українці забезпечили майже вдвічі більшу партію.
Мегазбір від Притули
Фонд Сергія Притули – українська благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі силам оборони України і постраждалим від російсько-української війни. Її заснували у 2020 році. Від початку повномасштабного вторгнення фонд регулярно збирає кошти на придбання техніки для ЗСУ. Останній великий збір відбувся у середині жовтня, коли Притула разом з активістом Сергієм Стерненком збирали гроші на дрони-камікадзе.
Як писав УНІАН, 2 листопада Сергій Притула оголосив про збір, метою якого було купити британські бронетранспортери Spartan для захисників України. Він мав тривати до 8 листопада, планувалося зібрати 200 млн грн.
Британія раніше передала Україні партію в 35 Spartan.