Збір тривав півтора дня замість запланованих шістьох. За цей час вдалося зібрати набагато більшу суму, ніж планувалося.

Фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули оголосив про завершення мегазбору на купівлю британських гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan для ЗСУ.

Про це Притула повідомив у Facebook у четвер, 3 листопада.

"Ніхто! Ніколи! Нас не переможе! Бо ми – українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"! 1,5 доби, за які ми знову перевертаємо світ догори дриґом і знову перевиконуємо план. Збір закрито!" – написав він.

Притула відкрив збір на 200 млн грн 2 листопада. Він мав тривати до 8 листопада.

У відео, прикріпленому до поста, директорка Фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр повідомила, що фонд на зібрані гроші хоче придбати не 50 бронетранспортерів, як планували раніше, а 60.

Своєю чергою, Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону. Загалом було зібрано 236 мільйонів гривень.

"Ми зупиняємо збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 Spartan, і 2,4 млн грн у нас залишається зверху на наступний проект. Це щось дуже гарне, потрібне та броньоване", - заінтригував Притула.

Він додав, що Великобританія цього року передала українській армії 35 бронетранспортерів Spartan як матеріально-технічна допомога. Водночас українці забезпечили майже вдвічі більшу партію.

Мегазбір від Притули

Фонд Сергія Притули – українська благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі силам оборони України і постраждалим від російсько-української війни. Її заснували у 2020 році. Від початку повномасштабного вторгнення фонд регулярно збирає кошти на придбання техніки для ЗСУ. Останній великий збір відбувся у середині жовтня, коли Притула разом з активістом Сергієм Стерненком збирали гроші на дрони-камікадзе.

Як писав УНІАН, 2 листопада Сергій Притула оголосив про збір, метою якого було купити британські бронетранспортери Spartan для захисників України. Він мав тривати до 8 листопада, планувалося зібрати 200 млн грн.

Британія раніше передала Україні партію в 35 Spartan.

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