Через потужний шторм кораблі РФ було заведено у пункти базування.

На лівому березі Дніпра підрозділи ЗСУ знищили спостережний пункт російських загарбників, та показали, як це відбулося.

Як повідомили у Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України, одеські гвардійці вдало мінуснули спостережний пункт ворога на лівобережжі.

"Спостережний пункт окупантів на Херсонщині знищено аеророзвідниками 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео зафіксовано, що цей пункт противник облаштував у багатоповерховій будівлі. Видно, як безпілотник гвардійців підлітає до споруди та "заглядає" у середину, потім стається влучання – на місці ворожої "точки" з’являється полум’я.

За даними Сил оборони півдня України, за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало не тільки на спостережний пункт, а ще й на 29 окупантів та одиницю автомобільної техніки. Наразі щодо втрат противника триває дорозвідка. Водночас триває потужна контрбатарейна боротьба та утримання плацдармів.

"Ворог продовжує штурмувати наші позиції на лівобережжі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони. Постійно зазнаючи втрат, противник знову наважився на штурми й здійснив три штурмові спроби, але не маючи успіху, відійшов на свої попередні позиції", - розповіли військові.

Йдеться, що протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог продовжував дроновий терор цивільного населення прифронтових регіонів. Зокрема, він застосував 35-ть FPV-дронів, два ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА інших модифікацій 16 осколкових боєприпасів.

Окрім того, агресор шість разів вдарив артилерійським вогнем по Херсону. Також потерпали від обстрілів Дар'ївка, Янтарне, Токарівка, Дніпровське, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області, акваторія Очаківської громади та населення Куцурубської громади - на Миколаївщині. Пошкоджено будівлю музею, дві адміністративні будівлі, близько десятка приватних будинків, лінії електропостачання та чотири автомобілі, з яких два - Національної поліції. Внаслідок злочинних дій ворога поранено цивільну особу.

Також повідомлялося, що у морі продовжує вирувати шторм та через це всі одиниці корабельного угруповання РФ, включаючи ракетоносії, були заведені у пункти базування. Але згодом стало відомо, що у Чорне море ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати чотири "Калібри".

Успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Напередодні на лівобережжі українські захисники мінуснули понад півсотні російських загарбників та їхню техніку. Було підтверджено, що там поменшало на 54 окупанти, гармату, міномет, дві одиниці автобронетехніки. Противник наполегливо штурмував позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра - було п’ять спроб вибити українських захисників з позицій. Зазнавши втрат, ворожі штурмовики відійшли.

Вчора через шторм корабельне угруповання противника було згорнуто до двох одиниць - по одному в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії були заведені в пункти базування.

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