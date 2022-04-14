Хан наголосив, що разом зі своєю командою спільно з українськими правоохоронними органами працюватиме для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, відвідавши Бучу та Бородянку на Київщині, заявив, що це не фейк, як це намагається нав’язати Кремль, оскільки побачили там загиблих людей та зруйновані будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хан повідомив на брифінгу у Києві.

Прокурор МКС наголосив, що правосуддя має бути не на боці України чи РФ, а на боці людяності.

Водночас, він підкреслив, що злочини нікому не мають зійти з рук, а кожен, хто тримає в руках зброю чи керує літаком, повинен дотримуватися норм та правил.

Зокрема, не бити по мирних мешканцях та цивільних об'єктах.

"Я намагатимуся встановити діалог з РФ, оскільки у мене немає інших цілей, аніж правосуддя. І я продовжуватиму підтримувати тісний зв'язок та співпрацю з Україною. Та у взаємодії з Офісом генпрокурора ми намагатимемося встановити справедливість для жінок, чоловіків та дітей, які потерпають та страждають у цьому конфлікті", - зазначив прокурор.

За його словами, є різні воєнні дії і, відповідно до Римського статуту, необхідно відокремити, які з них вчинені в рамках правового поля та законів, а які - ні.

"Тому ми маємо дослідити докази та робити висновки, грунтуючись на них... У нас є всі підстави вважати, що були скоєні злочини на території України, які підпадають під юрисдикцію МКС", - додав Хан.

Прокурор МКС нагадав, що відвідав Бучу та Бородянку, а команда експертів МКС також працює й в інших звільнених від російських окупантів населених пунктах.

"Ми, звичайно, побачили збитки та зруйновану інфраструктуру, ми бачили мішки з тілами вбитих, ми бачили це біля церкви в Бучі вчора. Але я ще навіть не був у Маріуполі та Харкові... Тому ще зарано говорити про докази, докази мають говорити самі за себе, і коли судді їх приймуть до розгляду та працюватимуть з ними, то ми вже матимемо, про що говорити", - сказав він.

Хан наголосив, що прийме усі докази як від українських правоохоронців, так і від неурядових організацій та перевірятиме їх.

"Я не можу нікого змушувати, але намагатимуся втретє достукатися до РФ... Я направив вже третє звернення... Закон та правосуддя вимагає від нас бути неупередженими, і таким я намагаюся залишатися, щоб бути неупередженим в ухваленні рішень", - додав прокурор.

Водночас, він уточнив, що звучать обвинувачення у скоєнні злочинів і від України, і від Росії, однак за Римським статутом він повинен оцінювати та розглядати усі ймовірні злочини, а вже суд, враховуючи докази, дійде до власних висновків.

"Багато людей постраждали від цієї війни, вони втратили своїх близьких... Вони мають право отримати правосуддя... Люди загинули, будівлі були зруйновані. Це не фейк. Ми бачили цих людей, ці будівлі. Ми працюватимемо... для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", - наголосив Хан.

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