Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

Російські окупанти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Вчора, 22 серпня, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок. Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в компанії, окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" оркiв, дехто з них – у масках.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

18 серпня у Головному управління розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.