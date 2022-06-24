Повітряні сили ЗСУ за допомогою вертольота Мі-8 рятували поранених азовців.

Пілот вертольота Мі-8, який був одним з учасників воєнної операції, розповів про те, як доставляв вантаж на "Азовсталь". Воїн був одним з тих, хто наважився долучитися до прориву авіаблокади Маріуполя.

Боєць дав інтерв'ю для Ютуб-каналу "Записки пілота".

Захисник України не лише відвозив вантаж на комбінат, а ще й евакуйовував поранених азовців.

"Всі розуміли завдання та ризик, але знали і те, для чого це робиться – там були люди, яким були потрібні ліки і які не мали можливості отримати елементарну допомогу. Допомоги потребували сотні людей. Маршрут – приблизно 160 кілометрів, і більша його частина – над територією, яка була зайнята ворогом. На зворотньому шляху були випадки, коли ворог атакував вертольоти. Летіли вночі, на надзвичайно низьких висотах в окулярах нічного бачення. Там був підготовлений майданчик – ми максимально швидко намагалися розвантажитися і завантажитися", – розповів пілот.

Одного разу Євгена (саме так представився пілот) підбила ворожа ракета, але вона, на щастя, не здетонувала.

"Все тривало близько десяти хвилин. Після зльоту, хвилини через три, ми потрапили в засідку. Вертоліт обстріляли. Тоді не знали чим, але пізніше з'ясували - ракета ПЗРК влучила в лівий двигун. Нам пощастило – вона не здетонувала. Двигун просто вимкнувся. Це сталося на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею нас намагалися добити зенітними установками, ми маневрували, випускали пастки і в якийсь момент я подумав, що ми горимо і треба сідати. На борту було 20 поранених. Проте вирішив летіти, тому що ззаду стріляють", – розказав Євген.

Раніше були оприлюднені унікальні кадри польотів Мі-8 на "Азовсталь". Операції були сплановані ГУР МО України, повідомляв Андрій Білецький.

Зеленський доповідав, що багато пілотів загинули намагаючись прорватися на "Азовсталь".

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