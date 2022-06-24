Окупанти з ПЗРК обстріляли український Мі-8, але ракета, на щастя, не здетонувала / фото ua.depositphotos.com

Пілот вертольота Мі-8, який був одним з учасників воєнної операції, розповів про те, як доставляв вантаж на "Азовсталь". Воїн був одним з тих, хто наважився долучитися до прориву авіаблокади Маріуполя.

Боєць дав інтерв'ю для Ютуб-каналу "Записки пілота". 

Захисник України не лише відвозив вантаж на комбінат, а ще й евакуйовував поранених азовців.

"Всі розуміли завдання та ризик, але знали і те, для чого це робиться – там були люди, яким були потрібні ліки і які не мали можливості отримати елементарну допомогу. Допомоги потребували сотні людей. Маршрут – приблизно 160 кілометрів, і більша його частина – над територією, яка була зайнята ворогом. На зворотньому шляху були випадки, коли ворог атакував вертольоти. Летіли вночі, на надзвичайно низьких висотах в окулярах нічного бачення. Там був підготовлений майданчик – ми максимально швидко намагалися розвантажитися і завантажитися", – розповів пілот.

Пошкоджений вертоліт / фото скріншот, Записки пілота

Одного разу Євгена (саме так представився пілот) підбила ворожа ракета, але вона, на щастя, не здетонувала.

"Все тривало близько десяти хвилин. Після зльоту, хвилини через три, ми потрапили в засідку. Вертоліт обстріляли. Тоді не знали чим, але пізніше з'ясували - ракета ПЗРК влучила в лівий двигун. Нам пощастило – вона не здетонувала. Двигун просто вимкнувся. Це сталося на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею нас намагалися добити зенітними установками, ми маневрували, випускали пастки і в якийсь момент я подумав, що ми горимо і треба сідати. На борту було 20 поранених. Проте вирішив летіти, тому що ззаду стріляють", – розказав Євген.

Раніше були оприлюднені унікальні кадри польотів Мі-8 на "Азовсталь". Операції були сплановані ГУР МО України, повідомляв Андрій Білецький.

Зеленський доповідав, що багато пілотів загинули намагаючись прорватися на "Азовсталь".

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