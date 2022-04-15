Ситуація в регіоні складна: ворог вкриває область артилерійським і мінометним вогнем і тисне психологічно.

Просування українських військ на Херсонщині почнеться "дуже скоро".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України капітан 1 рангу Наталя Гуменюк.

"Ситуація на Херсонщині складна... Але ми всі переконані абсолютно, що просування наших військ дуже скоро почнеться, але наразі ми вичищаємо ті позиції, які вже вдалося вивільнити", – зазначила вона.

За словами Гуменюк, українські військові стикаються на херсонському напрямку зокрема із роботою розвідгруп, одну з яких сьогодні вночі вже було знищено.

"Вони намагалися вивідати наші позиції. Всі сили охорони та оборони, необхідні на даному етапі, залучені, і їх дії досить ефективні, хоча ворог не здається. Він дійсно вкриває і артилерійським, і мінометним вогнем, і тисне психологічно", – розповіла начальник прес-центру.

Вона додала, що у самому Херсоні продовжується агітація окупантами населення до організації квазіреспубліки, однак херсонці не піддаються.

Гуменюк подякувала містянам за їхню позицію

"Тримайтеся, ми скоро будемо", – наголосила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: