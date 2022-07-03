Постраждало троє пацієнтів Атинського психоневрологічного інтернату, який обстріляли з мінометів та артилерії.

Протягом дня російські окупанти випустили по території Сумщини понад 230 мін та снарядів різного калібру.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, сьогодні Росія знову використала заборонену зброю на Сумщині.

"Протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська", - розповів він.

Зокрема, близько 9:30 по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього зафіксовано 120 пострілів (приходів).

Внаслідок цього згорів один автомобіль.

О 09:45 також по околицям одного з сел Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл - 20 приходів.

Також близько 10:00 при мінометному обстрілі по Новослобідській громаді пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач, а опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

Водночас, з 12:30 у напрямку м. Білопілля з території РФ було зафіксовано 10 приходів із САУ, після цього - ще вогонь із міномету.

У цей же час тривав мінометний обстріл Хотінської громади (30 прильотів), а з 16:00 - ще 20 мін.

Крім того, близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас - наслідки уточнюються.

За даними ОВА, о 20:00 росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату, через півгодини накрили з артилерії. Внаслідок чого спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток.

"Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, також на Сумщині окупанти обстріляли громаду фосфорними снарядами.

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