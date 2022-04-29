Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Його слова приводить сайт ООН.

"МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки. Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Крім того, він повідомив, що була опублікована доповідь, в якій представлені висновки щодо ситуації з атомною електроенергією в Україні в цілому.

Нині з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС.

Вісім інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна вимагає заблокувати діяльність представників Росії у МАГАТЕ.

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