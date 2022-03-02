Майор армії РФ запевнив, що навіть він не знав, куди та навіщо їх відправляють.

Військовополонений РФ Гречко Юрій Володимирович розповів СБУ, як опинився в Україні. Майор секретної служби переконує, що начебто не знав, куди та для чого їх відправляють.

Про це він розповів у відео, опублікованому СБУ.

СБУ: Секретник знав, куди він їде?

Полонений: Ні.

СБУ: А чому в російській армії секрети від секретників?

Полонений: Не можу відповісти.

Росіянин розповів, що служив в армії країни-агресора кілька років тому. Нещодавно підписав новий контракт, щоб заробити трохи грошей.

За війну проти України Росія платить 60 тисяч рублів, що за сьогоднішнім курсом - 550 доларів.

Полонений зізнався, що їх підняли о 5 годині 24 лютого. Згодом колона перетнула кордон з боку Білорусі. Чоловік розповів, що відчував страх того, що може не повернутися до сім'ї. За його словами, вбити нікого він не встиг, адже потрапив під обстріл майже відразу та став полоненим.

Військовий РФ переконує, що він штабний офіцер, а отже не мав наміру вбивати українців.

Він зауважив, що українці добре до нього ставляться. Росіянин додав, що йому соромно, закликав колег не воювати проти України, а президента країни-агресора Путіна назвав "ніким".

Як повідомляв УНІАН, раніше один з російських окупантів, який добровільно здався у полон, розповів, що Путін розраховував захопити Україну за три дні.

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