Мінекономіки РФ визнало, що доходи від продажу нафти скоротяться.

Російська Федерація погіршила прогноз щодо експорту цього року і знизила очікування щодо ціни на нафту. Щоб покрити витрати в період війни, уряду РФ можливо доведеться звернутися за допомогою до фонду добробуту.

Видання Bloomberg пише, що міністерство економіки прогнозує зниження експорту на 5,3% до 410,6 млрд рублів, або 5 млрд доларів, порівняно з попереднім прогнозом у 445 млрд рублів. Оновлений макроекономічний прогноз також включає нижчу ціну на нафту марки Urals - 56 доларів за барель проти попередніх 69,70 доларів.

Хоча перегляд прогнозу означає, що російський уряд отримуватиме менше доходів від продажу нафти, це не стане вирішальним фактором для здатності Кремля фінансувати військову машину. Зростання доходів від неенергетичних секторів і достатні резерви на чорний день допоможуть компенсувати втрати. Російський Фонд національного добробуту має в своєму розпорядженні достатні кошти, щоб компенсувати будь-який дефіцит доходів від продажу нафти протягом наступних 18-24 місяців - навіть якщо нафта коштуватиме близько 50 доларів за барель.

Відео дня

За даними Argus Media, на початку місяця нафта марки Urals впала до 52,76 долара за барель у порту Приморська на Балтійському морі. Востаннє нижче 50 доларів вона опускалася в червні 2023 року.

Міністерство економіки прогнозує ціну на нафту марки Brent на рівні 68 доларів за барель, що нижче 81,70 долара. На початку місяця ціна на нафту марки Brent ненадовго впала до чотирирічного мінімуму нижче 60 доларів за барель після того, як Китай і США загострили торгову війну, а група ОПЕК+ пообіцяла збільшити видобуток наступного місяця.

Міністерство зберегло прогноз зростання на 2025 рік на рівні 2,5%, але знизило прогноз на 2026 рік до 2,4% з 2,6%. Чиновники визнали, що ціни продовжують зростати, незважаючи на рекордно високу ключову ставку центробанку в 21%, прогнозуючи інфляцію на кінець року на рівні 7,6% порівняно з 4,5% у попередньому прогнозі.

Постачання нафти з Росії - головні новини

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Згодом стало відомо, що експорт нафти з Росії падав за рахунок зменшення обсягів поставок ключового сорту.

Варто зазначити, що Центробанк РФ попереджав Кремль про можливість тривалого зниження цін на нафту, подібного до того, що передував розвалу СРСР.

Вас також можуть зацікавити новини: