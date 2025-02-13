На думку Лакійчука, центр забезпечення армії РФ значною мірою переходить до її партнерів.

У РФ у 2025 році планують мобілізувати 150 тис. осіб на війну проти України. За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павла Лакійчука, така чисельність компенсує втрати противника.

Він зазначив, що цифра у 150 тис. названа президентом України Володимиром Зеленським корелюється з тою, що була озвучена кремлівським диктатором Володимиром Путіним у грудні 2024 року та відповідає оптимістичним прогнозам окупантів.

"Путін та його міністр Бєлоусов (міністр оборони РФ – УНІАН) в унісон говорили, що задоволені начебто темпами мобілізації – темпами набору нового м’яса на війну з Україною у 2024 році. Та ці ж темпи вони намагаються зберегти у 2025 році. Це свідчить про те, що росіяни не збираються звертати з напрямку на конфронтацію та планують продовжувати тиск на Україну, планують продовжувати війну", - сказав Лакійчук.

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Він також оцінив, чи це допоможе забезпечити противнику вирішальну перевагу.

"Сказати складною. Цифри, які звучать – від 120, 160, 170 тис., разом, можливо, з північнокорейськими, білоруськими, можливо й з іншими найманцями, це темп приблизно 10 тис. військовослужбовців на місяць, які максимально може пропустити російська мобілізаційна машина", - пояснив експерт.

За його словами, треба порівняти це з кількістю втрат противника за останні місяці. Тоді, на думку фахівця, виходить, що 150 тис. це приблизно компенсація втрат на полі бою без серйозного нарощування резервів.

"Не можна сказати, що це добра новина, але це – не те, що хотів би Путін. Значить його машина війни не справляється, з тими задачами, які перед нею ставляться", - зазначив Лакійчук.

На його думку, центр забезпечення армії РФ зброєю та військовою технікою значною мірою переходить до її партнерів - Північної Кореї, Ірану та цілком можливо, що за певних умов до цієї групи може доєднатися Китай. Як підкреслив аналітик, це був би найгірший для України варіант.

Водночас наразі спостерігається, що у росіян є відчутний дефіцит сучасного озброєння, який вони намагаються компенсувати ресурсами, які є на складах.

"Відновлення техніки та боєприпасів - це менш затратний процес, ніж розробка нової. Тому не скажу, що потенціал збережеться, але кількісні показники падатимуть не так швидко, як би нам цього хотілося", - констатував Лакійчук.

Війна в Україні: новини

Нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність особового складу армії на 150 тис. солдатів і може напасти на Польщу і Литву з території Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Guardian повідомив, що росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. Це збільшення відбуватиметься, за даними Зеленського, через мобілізацію і додаткове залучення військових з Північної Кореї.

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