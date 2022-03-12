Бойовик хизувався своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-215 роках. Проте цього разу все пішло не так, як планувалося.

СБУ під час розвідки в районі Новоукраїнки затримало бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер", коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників.

Як повідомляє Служба безпеки України, окупанти хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.

Бойовик хизувався своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-215 роках.

"…Нам сказали, що мирне населення зустрічатиме нас з усмішкою на обличчі, і наше завдання – звільнити їх від фашистів", - заявив "вагнерівець", який знову прийшов на українську землю.

"Втім Україна зразка 2022 року – зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів. Для них в Україні відкритий тільки один напрямок…", – йдеться у повідомленні СБУ.

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