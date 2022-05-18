Йдеться про алкогольне та наркотичне сп'яніння.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння в умовах воєнного часу.

Текст законопроекту (№7382) розміщено на сайті парламенту.

Ним пропонується встановити, що керування транспортним засобом особою в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, крім іншого передбаченого законодавством покарання, тягне за собою конфіскацію транспортного засобу для подальшої передачі його на потреби підрозділів Збройних сил України або Міністерства внутрішніх справ України, або Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за рішенням Кабінету міністрів України або уповноваженого ним органу державної влади).

Раніше з 1 липня в Україні запровадили більш жорстке покарання для водіїв за керування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, для водіїв-порушників суттєво зростуть суми штрафів. Крім того, відтепер водіння авто у стані алкогольного сп’яніння кваліфікуватиметься не як адміністративне правопорушення, а як кримінальний злочин.

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