Фанатам 'Відьмака' сподобається: на ПК безкоштовно роздають незвичну карткову гру

Акція триватиме до 30 липня, після чого гра знову стане платною.

У магазині Epic Games Store стартувала чергова щотижнева безкоштовна роздача. Цього разу користувачі можуть назавжди додати до своєї бібліотеки карткову RPG у дусі "Гвінта" з всесвіту "Відьмака", яка зазвичай коштує 590 грн.

Foretales вийшла у 2022 році й поєднує елементи карткової гри, покрокової стратегії та інтерактивної пригоди. Гравцям потрібно взяти під контроль злодія, на ім’я Волпейн, який намагається запобігти кінцю світу, приймаючи складні рішення, що впливають на розвиток сюжету.

Однією з головних особливостей гри є свобода вибору. Багато конфліктів можна вирішити різними способами: вступити в бій, скористатися скритністю, дипломатією чи особливостями карт. Від дій гравця залежать стосунки з персонажами, доля світу та один із кількох фіналів.

Відео дня

У Steam проєкт отримав 86% позитивних відгуків. Гравці хвалять незвичайне поєднання карткової механіки та нелінійного сюжету, а також стильну мальовану графіку й атмосферний саундтрек.

Акція триватиме до 30 липня, після чого геймери EGS зможуть безкоштовно отримати роуглайт-шутер OTXO та тактичний роуглайт Sol Cesto.

Раніше Valve оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Тим часом у PS Store стартував великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.

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