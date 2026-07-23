Під Покровськом у 6 разів більше російських штурмовиків, ніж оборонців, - командувач НГУ

Покровський напрямок лишається найважчим на Донеччині, але захисники утримують позиції.

На Покровському напрямку у Донецькій області ворог продовжує інтенсивні штурми та має значну чисельну перевагу, але й зазнає великих втрат. Про це командувач Національної гвардії, генерал-майор Олександр Півненко розповів на Фейсбук за підсумками поїздки у розташування підрозділів НГУ на Харківщині та Донеччині.

Він розповів, що обговорив з командирами корпусів і підрозділів поточну оперативну обстановку, характер дій противника, питання забезпечення та першочергові потреби. Зазначив, що на Покровському напрямку противник не припиняє інтенсивних штурмових дій, активно застосовує ударні безпілотники, авіацію та значні сили піхоти. За його даними, на окремих ділянках співвідношення наших сил і сил противника сягає 1:6. Але воїни 1-го корпусу НГУ "Азов" утримують рубежі.

"Ефективне відбиття більшості атак противника стало можливим завдяки ретельній розвідці, своєчасному виявленню його сил і засобів, а також чітким діям наших військовослужбовців на випередження", - пояснив він.

Відео дня

На Харківщині ворога стримують дронами

На Харківщині, розповів Півненко, воюють підрозділи 2-го корпусу НГУ "Хартія". А спецпризначенці Центру спеціального призначення "Омега" посилюють оборону, зокрема завдяки широкому застосуванню БпЛА та мідлстрайкам.

"Ураження цілей в оперативній глибині дедалі більше обмежує можливості противника щодо забезпечення своїх військ і ведення бойових дій. Працюватимемо на понад 100 км надалі ще точніше", - зазначив він.

Ситуація під Покровськом - більше новин

Нагадаємо, що на думку військового експерта Андрія Крамарова, Росія намагається створити під Покровськом передумови для подальшого наступу на Донеччині - вздовж траси на Добропілля, Білозерське, Новодонецьке. Однак наразі вони такої мождивості не мають.

Додамо, що за даними проєкту DeepState, росіяни мають просування поблизу міста Родинське у Покровській міській громаді Донеччини. Зокрема, зміна позицій там фіксувалася 18 липня.

А за словами командира 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Євгена Ласійчука, російські окупанти використовують Покровськ як полігон для випробувань новітніх БПЛА. Нові типи дронів, за його словами, там помічають чи не щодня.

Вас також можуть зацікавити новини: