Пошуки ще однієї людини тривають.

Внаслідок атаки на аеропорт "Вінниця" загинули 9 людей – 5 цивільних та 4 військових.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

"Станом на 7:00 7 березня з-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" деблоковано 15 чоловік, з них 9 загиблих (5 цивільних, 4 військових)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуки ще однієї людини під завалами на території аеропорту продовжуються.

Загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 чоловіки особового складу та 23 одиниці спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця".

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