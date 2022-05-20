Корабельні угруповання окупантів в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

У акваторії Чорного моря в готовності до застосування перебуває два кораблі з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.

"За даними нашої розвідки, станом на сьогодні в готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі з сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – наголосив Мотузяник.

Крім того, додав він, корабельні угруповання окупантів в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

Водночас, окупанти вирішили зробити зі Зміїного укріплений плацдарм. На захоплений острів ЗС РФ перекинули, як мінімум, один ЗРК "Тор", а також декілька "Панцирів". У радіусі 20 км тепер є щільний щит повітряних атак.

Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр Борис Джонсон анонсував передачу Україні протикорабельних ракет Brimstone, зенітних систем Stormer і 300 млн фунтів на іншу військову допомогу.

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