У Чорному та Азовському морях кораблі ворога продовжують надавати вогневу підтримку своїм підрозділам на Приморському напрямку, зазначили в Міноборони України.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зазначив, що в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із сумарним залпом понад 20 ракет, а також назвав основну мету Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про Чорноморську та Азовську операційні зони, Мотузяник зазначив, що кораблі російського Чорноморського флоту в акваторіях Азовського і Чорного морів продовжують вести розвідку і надавати вогневу підтримку своїм підрозділам на Приморському напрямку.

"Наразі в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет", - зауважив він.

Речник підкреслив, що основна мета ворога наразі залишається поки що незмінною - це спроба оточення і розгрому угрупування Об'єднаних сил на сході України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей.

"А також утримання стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Влада РФ назвала війну в нашій державі "спецоперацією" для "денаціоналізації" населення.

Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Зокрема, ворог відкривав вогонь з корабельної артилерії.

У травні в Управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомили, що в Україні вже зафіксовано загибель 3 381 особи.

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