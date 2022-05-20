На захоплений острів окупанти перекинули, як мінімум, один ЗРК "Тор", а також декілька "Панцирів".

Бої за Зміїний тривають. Окупанти вирішили перетворити захоплений острів на укріплений плацдарм та наситили його достатньо вагомою кількістю військової техніки.

Зокрема джерела Defense Express в окупованому Криму вказують, що на острові Зміїний зараз розгорнуто до п'яти зенітних ракетних комплексів.

Мовиться про, як мінімум, один ЗРК "Тор", а також декілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1". Також було зафіксовано переміщення двох вантажівок, опис яких говорить про те, що це транспортно-заряджальні машини.

Якщо інформація журналістів є вірною, то армії РФ вдалося утворити на Зміїному доволі щільну оборону від повітряного нападу із дальністю дії 15-20 км. Водночас, кількості техніки достатньо, щоб не було ситуації, коли вони виявляться вимкненими.

Разом з тим у виданні зазначили, що острів Зміїний знаходиться у зоні вогневого ураження таких систем, як "Смерч", один залп якої, з максимальною долею вірогідності, не залишить від позицій рашистів нічого.

Нагадаємо, напередодні речник Одеської ОВА анонсував "багато цікавинок" на Зміїному. Острів є стратегічним об'єктом і його вже найближчим часом можуть звільнити, як і Харківську область.

Водночас, у Росії почали підтверджувати загибель своїх військових на Зміїному. ЗМІ написали про смерть медика-контрактника.

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