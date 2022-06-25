Попередньо - без жертв.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про ракетний удар по області.

Про це йдеться у його відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі.

"Крайня повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Попередньо - без жертв. Виїхав на місце події", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 червня стало відомо, що з території Білорусі Росія запустила 24 ракети по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Один військовий загинув, ще один отримав поранення. Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Українські сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет над Житомирською областю.

Також вранці ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту в Яворівському районі Львівської області.

Крім того, росіяни знову запустили ракети по селищу Десна Чернігівської області, де розташований навчальний центр Збройних сил України.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, всього вночі по території України було випущено більше 50 ракет різних типів. Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Росія відновлює пуски "Іскандерів" з території Білорусі і вперше застосовує дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору цієї країни.

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