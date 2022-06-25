Ворожі ракети влучили в СТО з мийкою та комплекс з ремонту авто у Сарнах.

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Рівненщині загинуло троє людей, четверо потрапили у лікарню з пораненнями.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, від удару постраждало місто Сарни - ворожі ракети влучили в СТО з мийкою та комплекс з ремонту авто.

"За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих перебувають у лікарні, двоє із них - у важкому стані", - зазначив голова обласної військової адміністрації.

Також Коваль уточнив, що під завалами можуть бути люди, тому на місті зараз працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, окупанти нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Рівненщини.

Нагадаємо, що вночі 25 червня Російська Федерація вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. Загалом ворог випустив по території країни понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

У Офісі президента України вважають, що таким чином Росія хотіла залякати українців та викликати панічні настрої у суспільстві.

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