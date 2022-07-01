Пізно увечері у пошкодженому супротивником миколаївському житловому будинку знайшли тіло чоловіка, поділилися у ДСНС.

У Миколаєві зросла кількість жертв ракетного удару, здійсненого російськими окупантами по 5-поверховому будинку.

У четвер, 30 червня, о 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт на сходовій клітині під завалами знайшли тіло чоловіка, йдеться на сторінці Головного управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.

За даними відомства, таким чином кількість жертв ракетного удару по житловому будинку зросла до восьми осіб. У ДСНС додали, що в результаті атаки постраждали шість осіб.

"…Роботи з розбору завалів продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська ракета 29 червня у Миколаєві влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Спершу стало відомо що загинули п'ять осіб. Всього упродовж того дня супротивники випустили по Миколаєву та передмістю понад 10 ракет.

Згодом у мережі опублікували відео удару російської ракети по 5-поверхівці.

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