Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по житловому будинку у Миколаєві зросла до семи.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій України.

"Миколаїв. Оперативна інформація. Щойно, під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п'ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на зараз вже 7 загиблих та 6 постраждалих", - мовиться у дописі.

Мер міста Олександр Сєнкевич уточнив у своєму Telegram-каналі, що рятувальники дістали з-під завалів тіло 21-річної дівчини. Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня у Миколаєві російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Повідомлялося про п'ятьох загиблих та п'ятьох поранених. Всього у той день по місту та передмістю військові РФ випустили понад 10 ракет.

Пізніше було опубліковане відео удару російської ракети по багатоповерхівці.

Сьогодні, 30 червня, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві зросла до шести, постраждалих - також до шести.

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