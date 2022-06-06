У мережі з'явились фото наслідків ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві.
Знімки оприлюднила Київська міська державна адміністрація.
Як зазначається, фахівці продовжують працювати на місцях, які зазнали ракетного обстрілу з боку РФ.
"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Ракетний удар по Києву: що відомо
У неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи.
Внаслідок обстрілу російськими ракетами Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.
В результаті вибухів постраждала одна людина, її госпіталізовано.
Згодом розвідка Британії заявила, що Росія обстріляла Київ, щоб зірвати поставки західної зброї.