В радіусі 1,5 км від місця обстрілу було вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.

Російська Федерація вчора ввечері атакувала Одесу. Внаслідок цього п'ятеро людей загинуло і понад 30 - травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані. Генеральний прокурор України Андрій Костін показав відео удару у Facebook.

"Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. Удар було здійснено балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення", - наголосив прокурор.

За його словами, в радіусі 1,5 км від місця обстрілу було вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що російські офіцери свідомо обрали саме таку зброю для удару, щоб вбити якнайбільше мирних українців.

"Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", - написав Костін.

Удар по Одесі 29 квітня - деталі

Ввечері 29 квітня російська армія завдала удару по Одесі. Через атаку значно пошкоджено Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера".

Серед поранених – двоє дітей, вагітна жінка та колишній нардеп Сергій Ківалов, який є засновником та екс-ректором Одеської юридичної академії, а також президентом Міжнародного гуманітарного університету (МГУ).

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що боєприпас, яким атакувала РФ Одесу, "призначений саме для знищення живої сили противника, проте, як ви бачите, для росіян живою силою є цивільні мешканці міста Одеса, які гуляють "по трасі здоров'я".

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