Залізниця вже відкрила продаж квитків на ці рейси.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейс Інтерсіті+ №743/744 Київ – Львів, який вирушатиме з Києва вже з 25 листопада.

"Уже з 25 листопада можна буде щоденно вирушати зі столиці о 06:20 з Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (нагадаємо, обидві станції сполучені Київською кільцевою електричкою, що починає курсувати з 05:30) і прибувати до Львова до полуденної кави об 11:58", - повідомляє прес-служба перевізника.

Зазначається, що зворотний рейс вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.

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У прес-службі також нагадали, що на борту кожного Інтерсіті+ працює онлайн-бібліотека, онлайн-кінотеатр і WOG-cafe із оновленим бортовим меню.

Нові рейси Укрзалізниці та продаж квитків на поїзди

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг сполученням Київ – Варшава одразу на дві дати: 10 та 11 грудня. В УЗ наголосили, що ці квитки тепер продаються виключно онлайн.

Зазначимо, що з 1 листопада в застосунку "Укрзалізниці" можна купити квитки на міжнародні рейси. Крім того, пасажир бачитиме всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

28 жовтня "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Відновлюється також низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни, а також зазнають позитивних зрушень у графіку швидкісні поїзди "Інтерсіті+".

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