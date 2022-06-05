Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ранкові ракетні удари окупантів по Києву.
Відповідну реакцію він розмістив на своїй сторінці у Twitter.
"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", - написав він.
Ракетний удар по Києву: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи. Як підтвердив Кличко, вибухи в Києві сьогодні сталися в Дніпровському та Дарницькому районах: у результаті ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.
У Генштабі ЗСУ також підтвердили удари по Громадянській інфраструктурі Києва.
Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що ракетні удари у Києві були завдані по об'єктам "Укрзалізниці".