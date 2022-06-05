Михайло Подоляк заявив, що Кремль вдається до нових підступних атак.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ранкові ракетні удари окупантів по Києву.

Відповідну реакцію він розмістив на своїй сторінці у Twitter.

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", - написав він.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи. Як підтвердив Кличко, вибухи в Києві сьогодні сталися в Дніпровському та Дарницькому районах: у результаті ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили удари по Громадянській інфраструктурі Києва.

Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що ракетні удари у Києві були завдані по об'єктам "Укрзалізниці".

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