У Києві сьогодні 5 червня прогриміло кілька вибухів.

Зранку 5 червня ракетні удари у Києві були завдані по об'єктам "Укрзалізниці".

Про це повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.

"Додатково: удари наносилися по об’єктах Укрзалізниці", - написав Лещенко.

Раніше, як писав УНІАН, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у результаті ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.

Вибухи у Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи. Як підтвердив Кличко, вибухи в Києві сьогодні сталися в Дніпровському та Дарницькому районах.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили удари по Громадянській інфраструктурі Києва.

"Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави, зокрема в Києві", - йдеться в повідомленні.

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