За добу українські захисники відбили 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямку

За добу українські захисники відбили 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямку.

Про це Генштаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 06:00 1 квітня.

"Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу "Орлан-10"", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також констатують, що спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь.

"Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - повідомляють у Генштабі.

Також зазначають, що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів.

"Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях", - йдеться у повідомленні.

У той же час у Генштабі наголошують, що Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого біля села Мала Рогань (знаходиться під Харковом) окупанти взяли під контроль трасу та влаштували справжній терор - розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми, однак про це стало відомо лише після визволення населеного пункту.