Зафіксовано чотири "прильоти".

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні "прильоти", - повідомив він.

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Відомо про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі.

Внаслідок удару у 12 будинках пошкодило дахи та вибило вікна. Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині ворожа ракета влучила у річку.

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