Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні "прильоти", - повідомив він.
Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Відомо про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі.
Внаслідок удару у 12 будинках пошкодило дахи та вибило вікна. Люди не постраждали.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині ворожа ракета влучила у річку.