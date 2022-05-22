Віталій Бунечко зазначив, що знову постраждали будинки людей, які почали їх лагодити.

Російські війська вдарили ракетами по Малину Житомирської області. В результаті ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив очільник Житомирської ОДА Віталія Бунечко "Суспільному".

За його словами, інформація попередня. При цьому він зазначив, що на місці удару ще розбирають завали.

"Вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось - ближче до 19:00 вечора. Що стосується пошкоджень, то на місці працює експертна група", - йдеться в повідомленні.

При цьому Бунечко вказав, що постраждали будинки людей, які тільки почали їх лагодити та забили вікна.

Як раніше повідомляв УНІАН, у неділю, 22 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Малин на Житомирщині. Спочатку про вибухи в місті повідомили місцеві жителі. Інформація почала поширюватися після обіду. Згодом мер міста Олександр Сітайло підтвердив ракетний удар по місту.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Житомирською областю чотири крилаті російські ракети.

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