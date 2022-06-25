Кирило Буданов зазначив, що бойові дії знизяться майже до нуля.

Події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю британському мовнику "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - йдеться в повідомленні.

При цьому він упевнений, що росіяни не матимуть успіху у війні проти України.

"Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого", - підсумував Буданов.

Як раніше повідомляв УНІАН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін розуміє, що війна в Україні стане війною на виснаження. За його словами, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться.

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