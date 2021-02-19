Зокрема, з цього приводу буде здійснюватися підготовка нового засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що сьогодні на засіданні РНБО вирішено переглянути п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО.

Він повідомив, що сьогодні першим питанням порядку денного засідання була ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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"На превеликий жаль, останнім часом фіксувалося різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійної і снайперської діяльності з боку збройних формувань Російської Федерації, гинуть українські військові, і все це вимагало негайного реагування керівництва держави", - заявив Данілов.

Він сказав, що члени РНБО заслухали доповідь головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міноборони, полковника Кирила Буданова і голову Служби зовнішньої розвідки, генерала Валерія Кондратюка. "Інформація дуже ретельно була підготовлена... Всі члени РНБО обговорювали це питання. Рішення з цього питання є закритим, і тому воно є таємним", - наголосив Данілов.

"Єдине, що можу сказати, є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалося п'ять сценаріїв (реінтеграції Донбасу - УНІАН)... Зараз ці п'ять сценаріїв будуть підійматися і відповідним структурам і посадовим особам дана вказівка президентом України переглянути ці всі речі, і за необхідності, робити в новій редакції нові поправки. Наші військові у будь-який момент готові до закритого засідання, в разі необхідності, з цього приводу", - заявив Данілов.

Він уточнив, що президент України Володимир Зеленський доручив Хомчаку та іншим високим чинам тримати це питання на контролі.

"Вони зараз повертаються до цього рішення, роблять аналіз ситуації, яка відбулася після 5 грудня 2019 року і готують нове засідання РНБО з цього приводу", - додав Данілов.

5 сценаріїв реінтеграції Донбасу: що відомо

28 листопада 2019 року Данілов заявив, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

В Офісі президента 3 грудня 2019 року затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

7 грудня 2019 року Рада національної безпеки й оборони на закритому засіданні затвердила один зі сценаріїв реінтеграції Донбасу. Тоді секретар РНБО не розкрив деталі, що це за сценарій та які його умови, посилаючись на закритий режим засідання. "Сценарій реінтеграції стосується повернення окупованих територій до України", – сказав він. За словами Данілова, сценарії мають свої "похідні". А остаточний результат буде залежати від умов, досягнутих на "нормандському саміті".

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Автор: Віталій Саєнко