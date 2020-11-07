Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.

Зменшення в рази бойових втрат у лавах Збройних сил України є результатом роботи військових, дипломатів і делегації у Тристоронній контактній групі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, інформує прес-служба Офісу президента.

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«На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять з половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових», – заявив глава держави.

Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

«Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату», – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе.

«Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б ніяких кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й з реальними кроками», – сказав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що переговорний процес триває на декількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення.

Так, у п’ятницю глава держави разом з представниками дипломатичних місій відвідали новий сучасний КПВВ «Щастя» на лінії розмежування. Цей та ще один КПВВ в Золотому почнуть працювати 10 листопада, відповідно до домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи за підтримки міжнародних партнерів України.

«Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надісланий пані Грау (спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня», – зазначив керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, у вівторок, 10 листопада, продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

«А 13 листопада ми домовилися про проведення відеоконференції радників у «нормандському форматі». Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території», – повідомив керівник Офісу президента.

Він наголосив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на сході країни.

«Це є пріоритетом президента Володимира Зеленського, пріоритетом всієї команди», – додав Єрмак.

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Автор: Вікторія Токарєва