"Байрактари" знаходяться на постійному чергуванні, сказав він.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на окупованому Донбасі 2 тисячі кадрових офіцерів армії РФ керують найманцями та "іншими покидьками".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"У нас сьогодні у повітрі на постійному чергуванні знаходяться українські "Байрактари", від ока яких приховати практично неможливо нічого. Ми знаємо всі місця озброєння, навіть того, яке завозиться сьогодні для потреб першого і другого армійських корпусів, які є складовою частиною Збройних сил Російської Федерації. Я нагадаю, що за нашими даними 2 тисячі кадрових офіцерів Збройних сил Російської Федерації знаходиться на території ОРДЛО, керуючи найманцями та іншими покидьками. Ми розуміємо їх чисельність, ми розуміємо їх готовність", - заявив Резніков.

Міністр заявив, що українські військові зі складу Операції Об'єднаних сил абсолютно готове до відсічі.

Читайте такожРосійські підрозділи на кордоні з Україною висунулися на "атакувальні позиції" - ЗМІ"Ми чітко знаємо як будемо реагувати, використовуючи статтю 51 Статуту ООН - право на самозахист. Тому у нас якоїсь причини сьогодні переживати за те, яким способом накопичуються (війська) чи відбувається ротація там - станом на сьогодні немає", - заявив Резніков.

Раніше у Білорусі запевнили, що війська Російської Федерації не наступатимуть на Україну з її території.

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