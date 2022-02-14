Завтра український військовий аташе відвідає полігон, де будуть відбуватися навчальні стрільби в межах білоруско-російських навчань "Союзна рішучість - 2022"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що його білоруський колега запевнив, що з території цієї країни наступу військ Російської Федерації на Україну не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Резніков розповів про свою телефонну розмову з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

"Ми багато застережень зняли під час цієї розмови. Він мені пояснив, що відбувається. Ми домовились про те, що тепер будуть на рівні взаємодії наші аташе з військових питань. Завтра вже буде присутній наш аташе на запрошення міністерства оборони Республіки Білорусь на полігоні, на якому будуть відбуватись навчальні стрільби, які, як він запевнив мене, що вони не будуть в сторону України. Наш аташе буде за тим спостерігати", - сказав Резніков.

Читайте такожВоєнний стан в Україні чи режим НС: нардепам загрожує заборона на виїзд з УкраїниТакож міністр сказав, що білоруський аташе буде присутній на українських навчаннях.

"І знову наш приїде на навчання, які відбуваються у Республіці Білорусь вже 19 числа", - заявив Резніков.

Як сказав міністр, білоруський генерал Хренін запевнив його, що "жодних агресивних дій з боку Республіки Білорусь вони не хочуть і не будуть робити", бо це "оборонні навчання".

"Він запевнив мене, що Збройні сили Російської Федерації в них знаходяться тимчасово під час цих навчань. Я звернув увагу на кількість контингенту Російської Федерації і що нам точно відомо, де саме вони знаходяться. Він мене ще раз запевнив, що це тимчасовий момент проведення навчань, які у них були сплановані", - заявив Резніков.

Також міністр сказав, що зі свого боку запевнив білоруську сторону, що Україна ніяких агресивних дій проти Білорусі немає.

Резніков сказав, що з білоруським співрозмовником домовився продовжити діалог, і у разі виникнення будь-яких нюансів або можливих провокацій, яких не повинно бути, буде відновлюватися комунікація на рівні аташе, міністрів і міністерств закордонних справ.

"Це перший момент, який надає сьогодні позитиву, і коли хтось говорить, що у нас є ризики з півночі, я принаймні почув офіційні запевнення з вуст мого колеги - керівника оборонного відомства Республіки Білорусь. І це надихає на те, що наші стосунки між українцями і білорусами, як сусідами, залишаються дружніми", - наголосив Резніков.

Він зазначив, що російсько-білоруські навчання мають завершитись 20 лютого.

"Мене було запевнено, що по завершенню навчань відповідно відбудеться рух військ з ділянок, які сьогодні викликають у нас відчуття тривоги", - сказав Резніков.

Військові навчання у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.

3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

8 лютого у Збройних силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій, що триватимуть до 20 лютого.